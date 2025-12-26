Trigo récord y desafío estructural

La campaña triguera 2024/25 cerrará con un dato que reordena el tablero productivo argentino. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires elevó su estimación de producción a 27,1 millones de toneladas, el volumen más alto jamás registrado para el cultivo. Se trata de casi 10 millones de toneladas adicionales respecto de la campaña anterior, un salto que confirma el potencial del cereal, pero que también expone las tensiones estructurales del sistema agroindustrial.

El ajuste no es menor: incluso la proyección previa ya se ubicaba en niveles históricos. Sin embargo, el avance de la cosecha terminó de consolidar un escenario inesperado. “Hicimos una actualización de nuestra estimación de trigo ascendiendo a 27,1 millones de toneladas; esto es un récord absoluto en la historia del trigo”, señaló Cecilia Conde, jefa de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Cereales.

Mapa productivo en transformación

El récord productivo no se explica por una expansión del área, sino por rendimientos que superaron todos los antecedentes. La superficie sembrada se mantiene en 6,7 millones de hectáreas, aunque con una redistribución territorial significativa. Mientras el sur bonaerense sufrió recortes por excesos hídricos, regiones como Córdoba, Santa Fe y el norte del país ganaron protagonismo.

Según los relevamientos de campo, en varias zonas se registraron rindes hasta 10 quintales por hectárea por encima de los máximos históricos, un dato que marca un quiebre en los parámetros habituales del cultivo y anticipa un cambio en la geografía triguera.

Clima, tecnología y oportunidad

El factor climático fue determinante. Lluvias bien distribuidas desde el otoño, pulsos hídricos durante el invierno y una primavera sin estrés térmico durante el llenado del grano configuraron un escenario prácticamente ideal. A ese contexto se sumó la adopción tecnológica y un manejo más preciso del cultivo, que permitió capitalizar las condiciones ambientales. El resultado fue una producción homogénea y de alto volumen, incluso en zonas tradicionalmente consideradas marginales para el trigo.

Qué hacer con el excedente

Con el récord ya confirmado, la discusión se desplaza del campo al escritorio. Colocar en el mercado un tercio más de trigo que el año pasado plantea desafíos en términos de logística, almacenamiento, precios internos y acceso a mercados externos. El volumen excedente vuelve a poner en foco la necesidad de reglas claras, previsibilidad comercial y una estrategia exportadora consistente.

El trigo demuestra, una vez más, su capacidad para expandirse cuando las condiciones acompañan. El interrogante que queda abierto es si la estructura económica, comercial e institucional del país está preparada para absorber y transformar ese salto productivo en valor agregado y estabilidad para la cadena.