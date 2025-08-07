Tránsito: controles e infracciones por picadas y maniobras peligrosas

La Subsecretaría de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de Nueve de Julio informó que se encuentra llevando a cabo controles exhaustivos en distintos puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de prevenir y sancionar conductas peligrosas en la vía pública, en el marco de las acciones planificadas para garantizar la seguridad vial y la convivencia ciudadana.

Se intensificaron los operativos orientados a reprimir la realización de picadas ilegales, así como también la circulación de motocicletas que efectúan maniobras temerarias, tales como el popularmente conocido “Willy”, y el uso de escapes adulterados que infringen la normativa vigente y generan molestias sonoras a la población.

En ese marco días atrás y mediante las cámaras del centro de monitoreo, se identificó a responsables de estos hechos, los cuales fueron interceptados por personal policial y debidamente infraccionados.

Estos controles son realizados de manera conjunta por inspectores de Tránsito municipal y personal

policial, y contemplan además la verificación de documentación, condiciones de circulación y elementos de seguridad obligatorios. En los casos de infracciones graves se secuestra el vehículo, y se labra la infracción correspondiente.