Trabajos de reparación de calles

La Municipalidad Informó sobre trabajos de mantenimiento y refacción en diferentes calles de la ciudad y alrededores, como Agustín Álvarez, entre de Urquiza y Ruta 5. También en Lugones y Azcuénaga en donde se realizó perfilado y nivelado. Se informó que este tipo de tareas se seguirán llevando a cabo en los próximos días en distintos puntos de la ciudad.