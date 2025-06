Todos por el agua

por Juan Manuel Jara

La sede social del Club Atletico Quiroga fue el punto de encuentro en donde, en la tarde del viernes, se llevó a cabo una reunión de productores agropecuarios de la zona afectados por el agua, varios de los que días atrás presentaron una nota al Concejo Deliberante para que tome cartas en el asunto e interceda con el Ejecutivo para atacar la grave situación hídrica que están viviendo en Quiroga y sus alrededores. Vanesa Paladino, directora de la escuela de La Corona, hizo las veces de convocante ya que, dada la situación, de los 15 alumnos que conforman la matricula de ese establecimieto, hoy solo pueden acceder tres. Además estuvieron presentes Patricia Gorza y Mario Oyanguren, productores de otras zonas del Partido que fueron invitados a compartir la experiencia que viene teniendo en reuniones y gestiones que llevaron a cabo como grupo de «autoconvocados» desde que comenzó este tema del agua en el Partido allá por el mes de marzo.

El objetivo fue enumerar lo que se hizo, lo que sirvió, lo que no y los pasos a seguir, que van direccionados a gestionar lo que sea, seguir golpeando las puertas que haya que golpear y activar la via legal con acciones judiciales.

Cerca de 50 productores estuvieron presentes y, durante hora y media, escucharon y se hicieron escuchar en cuanto a la situación critica que están viviendo en la zona de Quiroga y la poca respuesta efectiva que tienen de los representantes. Aun resuenan las palabras duras, muy duras, que Luciano Maccaroni expresó el miercoles pasado en el programa «Agro 9 Radio» respecto a que ademas de inundados en Quiroga «se sentían abandonados», que «lo poco que se ha hecho se hizo todo al revés» y que «si hay un sorteo de inútiles, el delegado nuestro saca el primer premio seguro». Declaraciones que tuvieron su rebote y más porque vinieron de una persona que no acostumbra a hacer declaraciones de este tenor. Un reflejo del sentimiento quiroguense de hoy en dia. Dichos que fueron refrendados en la reunión ya que varios de los presentes tambien expresaron que si bien habían mandado máquinas «estaban trabajando mal» o, como dijo Maccaroni «haciendo las cosas al revés» y no con la carga de horas acorde a una situaciòn de emergencia. El «no tenemos plata» para más horas hombre o para el más gasoil o para más máquinas no condice con una situación de emergencia hidrica que se comunica estar atacando. La realidad golpea a esos argumentos como la ola de un tsunami.

Hubo duras críticas tanto al delegado local Juan Carlos Silva a quien, además de las declaraciones de Maccaroni, un productor, Padrón, relató que lo cruzó en un camino «jugando al solitario», como también para la concejal Maricel Unanua, oriunda de Quiroga, a la cual, tal como viene ocurriendo en el recinto del HCD desde que asumió su banca, parece que en su localidad tampoco le conocen el tono de voz. «Ni asomó las orejas», dijo una de las presentes. Actitudes que los presentes marcaron como las deudas de la clase dirigencial y «que no estan a la altura de la situación». La pregunta es: ¿Con qué cara van a recorrer estas localidades dentro de unos días para la campaña electoral?

En la reunión se habló también de ir por el modelo de consorcio de caminos, siguiendo los ejemplos de Tandil, Coronel Suárez y Chivilcoy. Una meta a dos años, no sólo para que los trabajos se hagan como corresponda sino para que, además, tener control efectivo de la disposiciòn de lo recaudado en tasa de Red Vial. «Que la nuestra se use para lo nuestro» retumbó en la tarde noche quiroguense. Los productores plantearon «no esperar nada» y buscar opciones financieras «sin pedirle nada al Municipio, ni a Provincia, ni a Nación» para completar obras que son troncales.

Con calma pero con firmeza las distintas realidades que viven, vecinos, productores y docentes tuvo su noche en Quiroga. Con palabras amables, llamados trasnochados después de alguna nota, los productores del Partido buscan una unión para que su reclamo y su voz sea más fuerte. Aunque, despues de cuatro meses, el tiempo de las palabras parece haberse agotado.