¿Te sentís solo?

(Por Lic. Magdalena Maineri)

La soledad no necesariamente significa estar sin la interacción social, sino que es un sentimiento del cual es importante identificar y atender antes de que perjudique áreas de la vida.

Según algunas estadísticas, el 20% de los menores de 18 años, y el 40% de los adultos mayores dicen sentirse solos al menos en algunas ocasiones.

Podemos definirlo como un estado de ánimo de incomodidad y angustia, que se genera cuando se percibe una abertura entre los deseos de conectar con otros y la experiencia real. Algunas personas a pesar de estar acompañadas de otras personas, se sienten en una soledad profunda.

La soledad es sinónimo de aislamiento social percibido, no de aislamiento social objetivo. Como humanos, somos sociables por naturaleza, por lo que necesitamos el contacto y la relación con los otros. Por muy autónomos que seamos, las relaciones interpersonales, nos dan seguridad y bienestar.

¿Por qué me siento solo? La soledad es un estado mental, donde se experimenta incomprensión, tristeza e inseguridad. Si percibimos que las personas a nuestro alrededor no nos comprenden y no coinciden en nuestras preferencias o valores, podemos llegar a sentirnos solos y desamparados.

¿Por qué es difícil buscar compañía? Las personas solitarias tienen una especie de sesgo de negatividad cuando analizan las interacciones sociales. Estas personas se dan cuenta más rápido de las señales de rechazo que alguien les puede mandar, para así poder evitar el rechazo y protegerse.

Las personas solitarias ven el mundo social como un lugar más amenazador, esperan más interacciones sociales negativas y recuerdan más información social negativa. Pueden que aparezcan sentimientos de hostilidad, estrés, pesimismo, ansiedad y baja autoestima. Esto provoca consecuencias como por ejemplo: disminución en capacidad de regular sentimientos y pensamientos, deterioro de rendimiento cognitivo, mayores riesgos de contraer alguna enfermedad, e incluso, problemas de sueño, entre otras cosas.

¿Qué hacer? Identificar qué nos hace sentirnos solos, realizar actividades donde puedas estar con más personas, sé consciente y hacete cargo para afrontar la situación y salir adelante. El único modo de superarlo es tomando cartas en el asunto, ocupando un rol activo para encontrarle solución.

