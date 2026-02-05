Tasa Red Vial: aviso para productores con beneficios fiscales

La Sociedad Rural local emitiódo un aviso urgente dirigido a los productores rurales del partido ante el inminente vencimiento de la primera cuota de la Tasa de Red Vial, previsto para el próximo 10 de febrero. El comunicado busca asegurar que quienes se encuentran afectados por condiciones climáticas adversas no pierdan los beneficios fiscales vigentes.

De acuerdo con la normativa actual, los productores que cuenten con la declaración oficial de Emergencia Agropecuaria podrán acceder a una prórroga de pago por un periodo de 180 días, la cual se aplicará sin la acumulación de intereses ni recargos adicionales. Por otro lado, aquellos cuya situación sea calificada como Desastre Agropecuario dispondrán de una exención en el pago de la cuota, calculada proporcionalmente al porcentaje de afectación declarado en su emergencia.

Para formalizar la solicitud de estos beneficios, los interesados deben presentar una serie de documentos ante la mesa de entradas municipal antes de la fecha límite del 10 de febrero. El trámite requiere la entrega de una nota dirigida a la Intendente, firmada por los titulares del inmueble, donde se detallen los números de las partidas afectadas y los datos de contacto pertinentes.

Asimismo, es indispensable adjuntar el certificado oficial emitido por la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Provincia de Buenos Aires (CEDABA), junto con copias de las escrituras de las parcelas y los documentos de identidad de todos los contribuyentes que figuren en los títulos de propiedad.

Desde la Sociedad Rural de 9 de Julio enfatizaron la importancia de cumplir con la presentación de la documentación en tiempo y forma para evitar la pérdida de estas facilidades administrativas en un contexto productivo desafiante.