Tan Biónica regresó 10 años después

Diez años después de su último album de estudio, “Tan Biónica” lanzó ayer, 4 de noviembre, su nuevo trabajo llamado «El regreso». Este disco marca el retorno a la producción discográfica de la banda consolidando su reunión que comenzó con la gira «La última noche mágica» en 2023.

«El regreso» consta de diez canciones inéditas que, según la crítica y la propia banda, mantienen la esencia característica del grupo, combinando pop, rock y elementos electrónicos, con letras que exploran temas de la vida, la melancolía y la intensidad emocional.

El álbum cuenta con importantes colaboraciones: Nicki Nicole participa en la canción «Boquitas pintadas», Andrés Calamaro en «Mi vida» y el grupo Airbag en el tema «Tus cosas».

La fecha de lanzamiento, 4 de noviembre, fue elegida por su significado simbólico, inmortalizada en su clásico tema «La melodía de Dios». El primer sencillo de este trabajo fue «El problema del amor», estrenado días antes del lanzamiento oficial del álbum completo.