Super Bowl LX: Guía rápida para no quedarse afuera



Por Redacción Extra Digital

No hay que ser un experto en física cuántica ni haber nacido en algun rincón de EEUU para disfrutar de la final de la NFL, o sea, del famoso Super Bowl que hoy tendrá, en su edición LX, a los New England Patriots y los Seattle Seahawks como plato fuerte deportivo. Pero no es solo una final deportiva, es el momento en que Estados Unidos decide detenerse, comer cantidades industriales de alitas de pollo y gastar millones en publicidad.

Aqui les brindamos una serie de datos y curiosidades para que hoy a la noche frente a la tv sepan algo más sobre el mundo del fútbol americano. Atención. La entrada más barata para estar hoy en el Levi’s Stadium de California ronda los 4.500 dólares. Un lugar VIP, podrían pagarlo hasta 38.000 dólares. Un anuncio de solo 30 segundos durante el partido ha costado este año entre 8 y 10 millones de dólares.

El nombre «Super Bowl» no nació de una mente brillante de marketing. Al dueño de los Kansas City Chiefs. en los años 60, se le ocurrió porque vio a su hijo jugando con una pelota saltarina llamada «Super Ball». Cambió «Ball» por «Bowl» (tazón, por la forma de los estadios) y el resto es historia.



El trofeo que se lleva el campeón es se llama Vince Lombardi, es de plata esterlina y lo fabrica Tiffany & Co. Tardan cuatro meses en hacerlo y vale unos 50.000 dólares. A diferencia de otros deportes, no es rotativo: el equipo ganador se queda con el original para siempre. Lleva el nombre de un gran entrenador, tanto en lo deportivo como en lo humano, quién lideró a los Green Bay Packers a ganar los dos primeros Super Bowls. Autor de la iconica frase «ganar no lo es todo, es lo único», cuando falleció de cáncer en 1970 la Liga decidió homenajearlo dando su nombre al trofeo que hasta entonces se llamaba “World Championship Game Trophy”.

Es un deporte complejo para entender de una vez, es cierto. Olvídate de las reglas complejas por un momento. El fútbol americano es, básicamente, una batalla territorial. El objetivo es llevar la pelota ovalada, conocida como “Duke”, al otro lado del campo, a la end zone. El equipo que ataca tiene cuatro intentos (llamados downs) para avanzar 10 yardas (unos 9 metros). Si lo logran, tienen otros 4 intentos para seguir avanzando. Si no, le pasan el turno al al rival.

El Touchdown es el gol del futbol nuestro, vale 6 puntos. Si no llegan a anotar, pueden patear la pelota a los postes, una suerte de conversión como en le rugby, y si aciertan ganan 3 puntos. También se puede sumar 1 punto extra con una patada fácil a los palos justo después del touchdown. O con un Safety (2 puntos), aunque es poco común, pero ocurre cuando un atacante es tackleado dentro de su propia zona de anotación. Es el equivalente a un gol en contra pero con más impacto psicológico.

Aunque técnicamente el partido dura 60 minutos, divididos en cuatro cuartos, entre faltas, revisiones del VAR (aquí se llama challenge) y comerciales, la transmisión durará unas tres horas y media. Es el único deporte donde el tiempo real es una sugerencia. El reloj se detiene por casi todo: pases incompletos, jugadores que salen del campo o las constantes revisiones de jugadas. El Super Bowl es el único lugar donde un último minuto puede durar lo mismo que un episodio de tu serie favorita.

Para muchos, el partido es solo la excusa para ver el show de medio tiempo o Halftime Show. A lo largo de los años estrellas de la música han sido arte de este momento estelar. Este año, el «Conejo Malo», Bad Bunny, toma el relevo de Kendrick Lamar, quien rompió récords en 2025. Los artistas no cobran ni un centavo por actuar. La NFL solo cubre los costos de producción, que pueden superar los 10 millones de dólares. ¿El pago? Una audiencia de más de 130 millones de personas y que sus reproducciones en Spotify suban como la espuma al día siguiente.

Se estima que el lunes siguiente al partido, la productividad en EE. UU. cae en picada. Cerca de 16 millones de personas suelen pedir el día libre o reportarse «enfermas». Esto se concoce como Super Bowl Fever. Después del Día de Acción de Gracias, el domingo de Super Bowl es el día en que más comida se consume en Estados Unidos. Se calcula que se devorarán 1.450 millones de alitas de pollo.



Y en el medio de todo eso, el partido. Los dos mejores equipos de la temporada, los campeones de las dos divisiones, reeditaran la final del 2015 que quedó en manos de los Patriotas. Las apuestas dan como favorito a los Seahawks por poco. El renacido Sam Darnold (Seahawks) o el rookie Drake Maye (Patriots) será el quarterback que al final de la noche celebre con el Vince Lombardi en alto?

Esta guia rápida para estar más o menos a tono con un evento que para muchos es el espectáculo definitivo: una mezcla de gladiadores modernos, conciertos, grandes figuras y un despliegue de dinero que desafía la lógica.