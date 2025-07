Soy Leyenda de radio

Pionero en 9 de Julio, amable y respetado, hizo posible de cero la AM local que estuvo, por trabajo y estructura, a la altura de las radios nacionales. Héctor Tinetti, estuvo como invitado en «Un Plan Perfecto» contando anécdotas e historias de aquellos tiempos en los que, en plena juventud, logró hacer realidad su sueño. Un honor poder compartir esos momentos de una AM, su AM, que quedó en la historia.