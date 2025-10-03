Por Juan Manuel Jara

A ocho meses de la crísis hídrica en el Partido es hoy la pregunta “trending topic” en 9 de Julio.

La foto del Juan Pablo Boufflet tomando mate en el stand de su empresa en la expo rural, en el primer día de la muestra es lisa y llanamente una provocación. Un escándalo. Y gratuito.

Es aun (si hubo algún cambio no fue comunicado) funcionario del área más caliente, encima cuestionado, que hoy públicamente no puede permitirse el lujo de dar esa imagen. Y con total impunidad, evidentemente. En una edición que ya arranca con mucho contraste y un sabor extraño de la siempre muy linda expo, por el contexto que están pasando justamente centenares de familias de la ruralidad que no están para celebraciones, no ayuda mucho tampoco a la entidad organizadora, a esta altura también con su representatividad en jaque.

En un semana que arrancó con una protesta anunciada con tres días de anticipación y que no supieron / quisieron / buscaron evitarla, la gestión se escuda en lo discursivo, pero cada vez muestra lo lejos que esta de las necesidades de una realidad que ya le hizo una visita a domicilio.

Boufflet y cada funcionario vinculado a la inmensa crisis hídrica y municipal se tiene que cuidar de no quedar expuesto porque son los principales apuntados a ocho meses de haberse desatado la inundación. Pero nadie del entorno de iluminados, el club de los “Está todo bien, Jóse”, tiene la capacidad de anticipar nada, ni de parar la pelota. No serian capaces ni de anticipar que después de la noche llega el día.

Son o se hacen? Son y no les importa, evidentemente. Dense cuenta, es lo que transmiten. La realidad no concuerda con lo que declaman. El lunes Boufflet no estaba, la intendente tampoco. La protesta tenia día y horario. Pero no estaba en la agenda municipal. Hubo otras prioridades. Personales y provinciales. Lo mandaron a inmolarse a Poggi, el segundo de Obras y Servicios publicos. Le deben la vida.

Lo que no se dan cuenta es que lo del lunes sentó un precedente: Si protestas, todo lo que reclamas al otro día lo tenés. Los de El Tejar ya tomaron nota.

Una gestión que siempre va detrás de los acontecimientos. Una gestión onanista que, evidentemente, funciona cuando (disculpen lo gráfico del ejemplo) le ponen un palo en lo más oscuro de su ser. Y parece gustarle porque lo repite tambien con varios temas, como el paro de municipales después de haber tenido dos reuniones en donde no dieron el brazo a torcer. Cinco dias después, la propia intendenta llamó a los sindicatos y subió un punto la propuesta oficial, aun lejos de lo que pretenden los representantes de los empleados. O sea, hace cinco días no, pero ahora sí hay un poco más de voluntad. Debe haberle caido la ficha que serán tres los días de paro, incluida la parte de vialidad rural, otro lujo que no puede permitirse. Pero hace una semana debieron tener en cuenta esto quienes se sentaron en su nombre a la mesa a negociar. Evidentemente no hay un analisis previo de contexto, posibles consecuencias de sus acciones y posiciones.

Son o se hacen?

En la reunión del miércoles con los sindicatos Gentile dijo que maneja la municipalidad como una empresa. Bueno, tiene suerte que sea la función publica. Digámoslo claramente, en lo privado ya la hubiesen reemplazado. Porque su manejo de la “empresa”es deficitario, está en convocatoria de acreedores y no tiene liderazgo ni cada vez menos autoridad. También para los funcionarios, que parecen no darse cuenta que hoy están más expuestos que el gerente y su amante en el recital de Coldplay.

A propósito, cuatro días han pasado y aun no se sabe la definición que ha tomado con Jonathan Martini, de Defensa Civil, después de sus desafortunadísimas declaraciones en medio de la protesta del lunes. Quedará en la nada? Se aplicará la máxima “banca unos dias que la gente se olvida”? o lo veremos tomando mate en el stand municipal? Recuerden: más alla de los nombres, son funcionarios públicos voluntariamente, en cargos públicos, con sueldos públicos y se deben a quienes dicen representar. Tiene que estar a la altura y si no a su casa.

Son o se hacen?

Una gestión evidentemente sin norte y ni cualquiera de los otros puntos cardinales.

Esté de licencia o vacaciones ningún funcionario puede exhibirse asi públicamente. Tampoco es momento de vacaciones para nadie de la gestión, porque están al frente del destino de miles de nuevejulienses e implicaría una desconexión con la realidad de los miles de afectados a los cuales deben estar dándole soluciones. Soluciones requeridas desde hace ocho (8) meses, porque si hay reclamos es porque el tiempo de las palabras y las promesas incumplidas se acabó. No hay más crédito. No se puede dialogar eternamente. Hay tiempo para eso y tiempo para accionar.

Son o se hacen?