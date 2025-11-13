Sociedad Rural de 9 de Julio renovó su CD

Cumpliendo con su estatuto, la entidad ruralista local tuvo su Asamblea Anual Ordinaria en la cual se aprobó la Memoria y Balance del ejercicio y, además, la elección y conformación de parte de la Comisión Directiva. Hugo Enríquez continúa como Presidente, el Vice es Cristian Ares, la Secretaria, Yanina Elola, la Pro Secretaria Gisela Guiotto, la Tesorera, Graciela Vadillo y Santiago Martorell es el Pro Tesorero.

Los Vocales son Nicolas Capriroli, Fernando Mato, Andrés Capriroli, Maria Laura San Andrés y los Vocales suplentes Guillermo Lugano, Guillermina Mas, Luis Vanina y Daniel Montero.

Como Revisores de Cuenta quedaron Aldo Esteban, Julián Carlos y Pablo Álvarez, mientras que los suplentes son Alejandro Vallan, María Blanca Ciampoli y Carlos Pieroni.