Shanly: “Queremos saber qué se hizo con la Tasa de Red Vial”





Esta semana, la filial local de Federación Agraria Argentina emitió un comunicado «Caminos hechos por vecinos, fondos públicos sin explicar: Qué pasa con la tasa vial en Nueve de Julio» que marcaba cuestione al rededor de la tasa de red vial en 9 de Julio, en los últimos años. El agua del 2025 expuso años de trabajos no hechos. La entidad ruralista busca conocer qué se hizo con esa plata.

Kevin Shanly, miembro de FAA 9 de Julio, dialogó sobre el tema en AGRO 9 RADIO (Supernova 97.9) y expresó que “se busca tener la rendición de cuentas sobre lo que se hizo con la tasa de red vial los ultimos 5 años. El pedido fue hecho varias veces, pero se cajonea y no se avanza. Se habló con concejales también”.

Además, Shanly expreso su satisfacción por los trabajos del denominado equipo de Gervacio en la zona de El Chajá, en el camino de la Virgen, un trabajo “bancado 50 y 50 entre productores y municipio, como si fuera un consorcio, que es a lo que apuntamos”. Al respecto, agregó que “hay que probar otras cosas, como el consorcio. Desde la Federación estamos apuntando a esto. SI bien hay Partidos en donde esto funciona, en otros no, pero para 9 de Julio podria ser una solución”.

Shanly expresa que no lo ve como algo imposble pero que “hay que sentarse entre todos para poder evaluarlo y ponerse de acuerdo. Ahora no llueve, los caminos mas o menos estan transitables, pero en marzo cuando llueva nos vamos a acordar. No hay que bajar los brazos. Hay pozos de hasta 2 metros, hay que trabajar y eso lleva dias. El trabajo es mucho”

Pero el pedido es por la transparencia de los fondos porque “el productor está molesto”.

