Sergio Benito, skater y reggae man

Skater y músico. Una combinación varias veces vista. Sea una tabla con ruedas o sin ellas, de mayor o menor tamaño, el surf y el skate siempre tuvieron un nexo directo con el rock, con la música. Sergio Benito es otro ejemplo de este maridaje deportivo musical. Desde chico se sintió atraído por la adrenalina de subirse a un skate y disfrutar de esa sensación, primero, de dominar la tabla de manera lineal y luego desafiar a la gravedad de manera profesional. A fuerza de golpes y caídas logró conocer los secretos de este deporte que nació a mediados del siglo XX en Califormia, con un grupo de surfistas fanáticos que decidieron ponerle ruedas a las tablas para seguir despuntando el vicio cuando no estaban dadas las condiciones para meterse en el mar.

Hace 10 años, Sergio se acercó al club Libertad y propuso darle un nuevo uso a las canchas de tenis de cemento que estaban abandonadas: asi nació el skate park local. Solo, solito y solo, empezó a darle forma, todo a pulmón, preparando el terreno y de a poco, le fue agregando rampas, obstaculos, todo de cemento, todo construido por él mismo. Hoy el skate park es un punto de encuentro de sakters de todas las edades, adultos incluidos, con una escuela de aprendizaje y la posibilidad de ir a disfrutar de esta actividad en un lugar preparado para ello. Allí, Sergio Benito disfruta con una sonrisa cuando el skate park está a full. Sueño cumplido aunque no completo ya que está en permanente desarrollo. Y como skater, la musica también le tira. Sergio lidera su proyecto musical, “Ser Música” volcado al reggae.

Esta semana, el “Tony Hawk del 9” (asi lo bautizamos en honor a la leyenda y máximos exponentes que tuvo el skatboarding profesional) estuvo invitado una vez más a “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) y alli contó los detalles de la actualidad del skate park, su reciente participación en un torneo en Chapadmalal y actualizó los datos de vida de “Ser Música”.