25 Mar 2026
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Sergio Benito, apasionado por el skate

Sergio Benito, profesor y referente del skate de Nueve de Julio, pasó por Supernova Deportivo (@Supernova97.9) para comentarnos acerca de todo lo que vive dia a dia en el Skate Park, situado en el Football Club Libertad. Sergio relató cómo logró conseguir poner a punto un espacio para compartir con sus alumnos, lleno de esfuerzo propio, aprendizaje y amistades.También dejó en claro cual es la finalidad de esta actividad tanto para el como para sus aprendices, pudiendo entrenar de manera competitiva o de forma recreativa.

Por último, invitó a todos los interesados a acercarse a las instalaciones del Skate Park para que puedan entrenarse y ser parte de esta disciplina

 

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