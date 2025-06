Por Martín Etchepare

Como es costumbre en mi, todas las mañana sintonizo radio local y en este caso un programa que se llama Temprano para todo, conducido por Carlos Graziolo, en este caso para mi sorpresa me encontré que estaba entrevistando a un personaje que parecía que estaba desaparecido: Horacio Delgado. ¿Saliste de las tinieblas Horacio? SEÑOR FEUDAL.

Luego de escuchar la nota por segunda vez me di cuenta que nombrabas muchas veces la palabra PERONISMO O PERONISTA y decidí contarlas y, efectivamente, la nombraste 68 veces en casi 42 minutos que duró la nota radial. También nombraste 3 veces a Julián Domínguez, sociedad que todos conocemos que tienen hace varios años. ¿Por qué hice la cuenta? Es simple, uno de los motivos fue que me hubiese encantado que defiendas como peronista que decís que sos cuando Anibal Fernández, por el 2005, nos mandó a meternos la marchita en la sombra, palabras que no fueron exactas a las expresadas, ahí no te escuché ni te vi defender al peronismo. Tampoco te vi defender a los compañeros cuando fueron perseguidos en lugares públicos. Sí me consta que pedías cabezas de compañeros luego de las internas del 2015, pero bueno, esa es historia vieja que vos y yo sabemos que fue real aunque vos digas que no fueron tan así las cosas.

También hiciste mención que los compañeros no vuelven a la Unidad Básica. Querido Horacio, los compañeros tienen que tener su lugar en el Partido ahí es donde tienen que entrar, ¿Donde funciona el Partido?

Te jactas de mostrar tus títulos y cargos que ocupaste en la política. ¿Para qué? No supiste o quizás no te convenía organizar el Partido. En mi opinión personal no convenía que 9 de Julio sea referente de la Cuarta Sección. ¿Será por eso que quizás tuviste varios de esos cargos?

Estimado, se que vas a leer todo lo que escribo, es por eso que, en mi opinión personal, sostengo, afirmó y te señalo con el dedo o como quieras llamarlo, que el principal responsable de las derrotas en los últimos tiempos del peronismo sos vos !!! No tenes ni la capacidad intelectual de reconocer tu responsabilidad.

También muy zocarronamente tenés el tupé de hablar de compañeros que, según vos, los iniciaste en la política. Sabés muy bien por qué se alejaron como lo hicimos muchos y elegimos quedarnos en casa y esperar ansiosamente tu retiro definitivo para poder aportar a un triunfo definitivo del Peronismo. Cuando existen políticos ricos es obvio que existe un pueblo pobre.