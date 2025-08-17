Seca de pesos: el Gobierno refuerza el ajuste para contener la presión cambiaria

Suba de encajes, absorción forzosa de liquidez y presión sobre los bancos: el Central endurece su estrategia monetaria tras una licitación con sabor a derrota.

El Banco Central convocó este jueves a una reunión de urgencia con entidades financieras para comunicar un nuevo paquete de medidas contractivas. El objetivo: absorber la emisión excedente luego de que el Tesoro solo lograra renovar el 61% de los vencimientos en la última licitación, dejando cerca de $5,8 billones sueltos en el sistema.

La principal medida fue una nueva suba de los encajes bancarios: del 40% al 45%. Además, se modificó su cálculo, que ahora se hará sobre saldos diarios en lugar de promedios mensuales, lo que reduce el margen de maniobra de los bancos.

Para moderar el impacto, se permitirá integrar parte del encaje con títulos públicos que el BCRA licitará el lunes exclusivamente para las entidades financieras. La operación fue confirmada por Federico Furiase, asesor del Ministerio de Economía y director del Central, quien indicó que esos pesos serán absorbidos “de forma inmediata”. La letra que se emitirá vencerá el 28 de noviembre, lo que implica inmovilizar fondos durante tres meses.

El combo de medidas llega tras una licitación fallida en la que ni siquiera tasas del 69% anual lograron atraer suficiente demanda. El temor oficial es que los pesos sobrantes se vuelquen al dólar y aumenten la presión sobre el tipo de cambio.

El mercado reaccionó con señales de preocupación: cayeron bonos (hasta -2%), acciones (1,5%) y también los ADR de empresas argentinas que cotizan en Wall Street. Cabe aclarar que ADR significa American Depositary Receipt (Certificado de Depósito Americano). Es un instrumento financiero que representa acciones de una empresa extranjera —en este caso, argentina— pero que se negocia en los mercados de Estados Unidos, como si fuera una acción local.

Por la noche, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscó desdramatizar la situación en un streaming del canal oficialista Carajo. Allí aseguró que “el mercado ya está anticipando el riesgo de que vuelva el caos”, en referencia al escenario político. También ratificó que “lo último que vamos a hacer es dejar que los pesos vayan al mercado”, confirmando la voluntad del Gobierno de endurecer aún más el ajuste monetario.

Con una inflación aún elevada, tasas reales positivas y una economía en fuerte desaceleración, el desafío es evitar que la desconfianza desemboque en una nueva corrida.