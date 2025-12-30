Se levantó el paro de municipales

Por Redacción Extra Digital

En una audiencia convocada por la oficina local del Ministerio de Trabajo a 24 horas de haber comenzado la medida de fuerza de trabajadores municipales convocada por el gremio ATE, las partes llegaron a un acuerdo con lo cual el paro fue levantado.

Fuentes consultadas comentaron que, en una tensa reunión, se acordó un 2% de incremento para diciembre (que ya estaba por decreto), un 5% en enero y en febrero el 1% restante (asi se completa el 8%, uno de los puntos del reclamo original) más 3 puntos de la pauta salarial que salió del HCD.

El tema de la ropa se discute en los próximos días. Era esto o conciliación obligatoria con el cual el tema se podia dilatar hasta fines de enero. También se dispuso que no se van a descontar los días a los que hicieron paro ni a los recolectores que el viernes, en señal de protesta, no salieron a hacer la recorrida.

En la última sesión del HCD se reinstauró el articulo 12 bis que obliga a las renuniones mensuales multisectoriales de la mesa del salario para discutir los eventuales ajustes en haberes pero en base al indice de inflación del IPC. Un boleto mensual a una discusión que siempre puede terminar en acuerdo o en medida de fuerza, y otro ejemplo de la falta de una direccionamiento político ya que, si el Ejecutivo hubiese puesto en el presupuesto una pauta salarial sensata, se evitaba este compromiso mensual del cual ya tiene dos años de experiencias poco favorables.

Una vez más, el oficialismo aplicó inentendiblemente la técnica de tirar de la cuerda por demás para terminar acordando y cediendo prácticamente a todo y más de lo que solicitaba el gremio en un principio. La pregunta es por qué hoy sí y el viernes pasado no? La reitereación en esto ya transforma el modus operandi que termina debilitando al ejecutivo y empoderando al gremio, mostrando las hilachas de una gestión que carece indefectiblemente de rumbo político. Lo caro que salió el poco tacto para pagar aguinaldos a funcionarios adeudando horas extras de noviembre y queriendo pagar sueldo en Reyes.