20 Ene 2026
31.4 C
Nueve de Julio
Buscar
Deportes

Se jugaron los octavos del futsal

Con partidos muy disputados y con mucho público presenciándolos, comenzaron anoche a jugarse los partidos de las rondas finales del Torneo de Futsal, pasando a cuartos de final los cuatro ganadores de la jornada, donde enfrentarán a los que finalizaron primeros en la fase de zonas.
En esta fecha, la séptima del certamen, 7L Los de Siempre se impuso a Roma F5 por 7 a 4, Nuevas Tierras a Dana Equipamientos por 7 a 3; luego, en el partido más parejo de la noche, Manga de Gatos venció a Lácteos Aurora por 7 a 6; y en el último encuentro, con mejor llegada al arco rival, Deportivo Paraguayo eliminó a Pinturería Pintar, ganándole por 6 a 3.
Así quedaron definidos los partidos para mañana, miércoles cuando LPS enfrente a Deportivo Paraguayo; 7L Los de Siempre a Cerveceros; Doña Tota a Manga de Gatos y Nuevas Tierras se verá las caras ante El Rancho Agro.

Últimas noticias

LocalesMartin Parise -

Franco Flexas: “La sociedad deba acompañar la separación de la basura”

El tratamiento de la basura tiene tantos resultados como distritos hay, al menos en la provincia de Buenos Aires...

Noticias relacionadas

YRIGOYEN 860, 9 DE JULIO, BS AS
Tel: (02317) 15461378

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Suscribite

Recibe diariamente las noticias más importantes de Semanario Extra