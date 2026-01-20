Se jugaron los octavos del futsal

Con partidos muy disputados y con mucho público presenciándolos, comenzaron anoche a jugarse los partidos de las rondas finales del Torneo de Futsal, pasando a cuartos de final los cuatro ganadores de la jornada, donde enfrentarán a los que finalizaron primeros en la fase de zonas.

En esta fecha, la séptima del certamen, 7L Los de Siempre se impuso a Roma F5 por 7 a 4, Nuevas Tierras a Dana Equipamientos por 7 a 3; luego, en el partido más parejo de la noche, Manga de Gatos venció a Lácteos Aurora por 7 a 6; y en el último encuentro, con mejor llegada al arco rival, Deportivo Paraguayo eliminó a Pinturería Pintar, ganándole por 6 a 3.

Así quedaron definidos los partidos para mañana, miércoles cuando LPS enfrente a Deportivo Paraguayo; 7L Los de Siempre a Cerveceros; Doña Tota a Manga de Gatos y Nuevas Tierras se verá las caras ante El Rancho Agro.