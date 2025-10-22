22 Oct 2025
Se disparó el dólar blue y llegó a $1.530

Pese a la intervención en el marcado de cambios local por parte del Tesoro de los Estados Unidos, el dólar sigue fuera de control: el oficial por encima de los $1.500 y el blue se disparó a $1.530.

En el Banco Nación (BN), el dólar minorista cerró a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, con una suba de $20 contra el cierre de la rueda de la víspera.

Por su parte, el dólar minorista promedio se vendió a $1.513,04, de acuerdo al relevamiento diario que realiza el Banco Central (BCRA). En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se vendió a $1.490,50.

En este contexto, el dólar blue se ofreció a $1.510 para la compra $1.530 para la venta, $25 por encima del cierre del lunes. Así, la brecha con el oficial se ubicó en el 2.8%.

El dólar MEP cotizó a $1.585 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 5,8%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.600,37 y la brecha con el dólar oficial es del 7,4%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.969,50.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotizó a $1.578,90, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, operó en los u$s112.007, según Binance.

Los títulos en dólares cotizaron mixtos en Wall Street y, tras abrir al alza, cayeron hasta un 2,1% a nivel local de la mano del Global 2041.

El índice líder S&P Merval trepó un 2,3% a 2.023.673,66 puntos, mientras que su contraparte en dólares lo hizo 0,3% a 1.263,71 puntos. Entre las acciones que más subieron se encuentran Banco Macro (+5,3%); Banco BBVA (+4,5%) y Aluar (+4,3%).

Mientras que los ADRs operaron con mayoría de subas de hasta 3,3% encabezados por Banco BBVA; seguido IRSA (2,1%) y BBVA (1,9%). El riesgo país medido por el J.P Morgan se sostiene arriba de los 1.000 puntos básicos, tras cerrar en 1.048 en la víspera. (Diario Popular)

