6 Feb 2026
30.8 C
Nueve de Julio
Buscar
Deportes

Se define el Masters del tenis local

Este fin de semana se van a definir los ganadores de cada categoría del Masters de la liga nuevejuliense de tenis. Una muy linda iniciativa que buscó unificar al tenis de Atlético 9 de Julio y San Martín con esta competencia anual que genera un ranking a través del cual el puntaje clasifica a los ocho mejores de cada categoria, damas y caballeros, a definir al campeón del año.
El Sábado, San Martín será sede de las semifinales. Y el domingo, en Atlético, las finales. Carolina Taranto y Nakel Bracco, de la Sub Comisión de tenis de Atlético, estuvieron en “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) contando sensaciones del primer año de esta liga nuevejuliense de tenis y lo que esperan para este fin de semana de definiciones.

Últimas noticias

Agroadmin -

Ruta 65: propuesta para siembra hasta la banquina

En un esfuerzo por transformar los márgenes de las carreteras en recursos productivos con impacto social, la Municipalidad de...

Noticias relacionadas

YRIGOYEN 860, 9 DE JULIO, BS AS
Tel: (02317) 15461378

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Suscribite

Recibe diariamente las noticias más importantes de Semanario Extra