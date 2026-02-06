Se define el Masters del tenis local

Este fin de semana se van a definir los ganadores de cada categoría del Masters de la liga nuevejuliense de tenis. Una muy linda iniciativa que buscó unificar al tenis de Atlético 9 de Julio y San Martín con esta competencia anual que genera un ranking a través del cual el puntaje clasifica a los ocho mejores de cada categoria, damas y caballeros, a definir al campeón del año.

El Sábado, San Martín será sede de las semifinales. Y el domingo, en Atlético, las finales. Carolina Taranto y Nakel Bracco, de la Sub Comisión de tenis de Atlético, estuvieron en “Un Plan Perfecto” (Supernova 97.9) contando sensaciones del primer año de esta liga nuevejuliense de tenis y lo que esperan para este fin de semana de definiciones.