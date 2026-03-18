«Sazón»: convocatoria abierta para comercios y bandas



Desde la Mucnipalidad se informó que ya está abierta la inscripción para los stands gastronómicos que quieran participar de la tercera edición de Sazón. Los interesados tienen tiempo hasta el próximo 25 de marzo para completar su registro a través de los formularios oficiales dispuestos por la organización. Para facilitar el proceso y resolver dudas técnicas, se han habilitado líneas de contacto directas a través de la Dirección de Bromatología y la Oficina de Empleo.

En el mismo sentido, la Dirección de Cultura lanzó la convocatoria destinada a las bandas musicales locales, con un formato de selección que otorga el protagonismo absoluto a la comunidad. Los grupos interesados en subir al escenario principal deberán inscribirse antes del viernes 20 de marzo, enviando material audiovisual y fotográfico que será utilizado en una votación abierta a través de las redes sociales oficiales. Deberan inscribirse en el formulario digital disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/xj19BS6vZAL4ShHT9

Según detallaron los organizadores, las cuatro bandas más votadas recibirán un pago igualitario en concepto de cachet, cuyos costos técnicos y artísticos serán cubiertos por los propios participantes gastronómicos del evento. Como requisito fundamental, los músicos seleccionados deberán contar con el seguro de accidentes personales correspondiente para garantizar el desarrollo seguro de las presentaciones.

Sazón tendrá lugar el segundo fin de semana de abril. El sábado 11 la actividad comenzará a las 13:00 y se prolongará hasta la medianoche, mientras que el domingo 12 el paseo abrirá sus puertas al mediodía, finalizando a las 22:00. La iniciativa busca no solo ofrecer una variada oferta de platos y productos locales, sino también visibilizar el trabajo de los productores de la región en un ambiente festivo y comunitario.