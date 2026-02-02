San Martín volvió con triunfo y Agustín respiró en el fondo

Y un fin de semana volvió el Fútbol de Primera de la Liga Nuevejuliense, que retomó con la segunda fase el campeonato que tiene a San Martín único líder, con Naón como escolta y una lucha punto a punto entre Agustín Álvarez y La Niña por no descender.

El domingo, en medio de una tormenta, San Martín se llevó el clásico de local ante Atlético 9 de Julio por 1-0. El Santo es líder con 27 unidades, mientras que el Millonario quedó en mitad de tabla, séptimo.

Naón hizo lo suyo y venció a French 2-1 para no perder pisada. Ahora está segundo con 25 puntos. Libertad es el tercero, con 22, y se llevó 3 puntos importantes de Patricios, que venció 4-1.

San Agustín logró una importante victoria ante Once Tigres, el cuarto del campeonato, por 4-1. Desde que asumió Mauricio Delpino, el Grana no paró de sumar puntos.

Otro que sigue cosechando de a 3 unidades es Quiroga, que volvió a ganarle, esta vez 3-0, a El Fortín. El Violeta ya está sexto y será un rival difícil para todos.

El partido clave de la fecha, casi una final adelantada, fue entre los últimos de la tabla. Agustín Álvarez, con debut en el banco del histórico Omar Santorelli, ganó 2-1 a La Niña para salir del fondo. Queda mucho por jugar, pero el Rojo tuvo una victoria muy importante.