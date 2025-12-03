Salarios municipales en alerta

Representante gremial de ATE Junín en 9de Julio, Martín Etchepare contó en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) las dificultades, que podrían derivar en conflictos, de la negociación salarial con el Municipio, habida cuenta que el presupuesto 2026, a tratarse en la próxima sesión ordinaria con nuevo cuerpo legislativo y otro volumen de cada uno de los bloques, genera dudas de que pueda ser aprobado. Hay otras incertidumbres que apunta Etchepare en la entrevista en cuanto a aumentos que no se incorporarían al sueldo básico sino como adicionales lo que el sindicato que representa está rechazando.