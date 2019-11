Sadop contra los aumentos en colegios: “Nunca se ven reflejados en los salarios”

El Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) se mostró en contra de los aumentos de cuotas en colegios de gestión privada subvencionados por el Estado, al señalar que estos “nunca se ven reflejados en los salarios”.

Las subas en las cuotas rondan un 18% promedio y fueron oficializadas en los últimos días por el Ministerio de Educación provincial a través de la comunicación número 184. Se justifican en la resolución “en función de los incrementos salariales otorgados” y regirán para los dos últimos meses del año.

“No estamos de acuerdo, no se nos hace partícipes y no se nos consulta. No hay ninguna relación con los aumentos salariales”, le dijo a DIB Rodrigo Miguel, secretario gremial de Sadop bonaerense.

El sindicalista tildó como “incorrecta la posición de los empleadores” y pidió que las familias tengan un acceso simple al listado de cuotas que deben pagar según la subvención de cada escuela. “Es importante la intervención del Estado para controlar la aplicación”, señaló.

(DIB)