Rugby: Atlético debutó con triunfo bajo la lluvia

El Club Atlético 9 de Julio tuvo un inicio de temporada inmejorable en el Torneo Desarrollo de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires (UROBA). En una jornada marcada por el mal clima, el conjunto local demostró una notable solidez colectiva para derrotar a Marabuntas de Los Toldos por un contundente 33 a 15.

Desde el pitazo inicial, neutralizaron las aspiraciones del equipo visitante mediante una defensa disciplinada y una propuesta ofensiva dinámica que encontró fisuras en la estructura de Los Toldos. El marcador comenzó a inclinarse a favor de Atlético en la primera mitad gracias a los puntos de Juan F. Flores y Facundo Morón. La superioridad se consolidó en el periodo complementario, donde José Ignacio Aramburu, Luciano Zubieta y Carlos Marín sentenciaron el encuentro con sendos tries.

La efectividad con el pie fue otro de los pilares del triunfo. Franco Zubieta, responsable de las conversiones, estuvo casi impecable frente a los postes y sumó puntos vitales para estirar la diferencia en el marcador final. Este resultado no solo otorga los primeros puntos del torneo, sino que valida la nueva etapa del club bajo la dirección técnica de Víctor Bordone, cuya experiencia parece haber inyectado una renovada energía en un plantel que combina caras nuevas con figuras consagradas.

La alineación titular, que demostró un alto nivel de cohesión a pesar de ser el debut oficial, estuvo integrada por Juan F. Flores, Leandro Pérez, Jano Maiz, Guillermo Maya, Facundo Morón, Pablo Albano, Juan F. Dorsi, Agustín Zubieta, Nicasio Aramburu, Franco Zubieta, Pedro A. Parera, Luciano Zubieta, José Ignacio Aramburu, Tadeo Ippoliti y Guido Fasciolo, contando además con el aporte desde el banco de Martiniano Moreno, Carlos Marín, Marcos Mingote y Agustín Hoyos.