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Ronda de negocios productiva


Se realizó la Ronda de Negocios que congregó a más de 170 empresas, comercios y emprendedores. El evento, desarrollado en el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano, buscó fortalecer el entramado productivo mediante la creación de alianzas estratégicas, la optimización de costos y la expansión de carteras de clientes en un contexto de desafíos económicos.

Durante el acto de apertura, la intendente municipal María José Gentile subrayó el valor de generar oportunidades locales y destacó que este encuentro fue el resultado de una extensa planificación coordinada entre el municipio y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La mandataria calificó la iniciativa como «imprescindible» para el desarrollo regional, enfatizando la necesidad de fomentar la creatividad y la búsqueda de nuevos aliados comerciales frente al escenario actual.

La jornada contó con un fuerte respaldo institucional de funcionarios provinciales, como los subsecretarios Mariela Bembi y Ariel Aguilar, quienes coincidieron en la importancia de convertir estos espacios en un hábito para superar obstáculos logísticos y de cercanía. Representantes del sector legislativo y de la Cámara de Comercio local también celebraron la sinergia entre el sector público y privado, señalando que la producción y el trabajo deben consolidarse como el eje central de las políticas públicas para garantizar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en el interior bonaerense.

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