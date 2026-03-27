Ronda de negocios: cuenta regresiva

El próximo 9 de abril, el Centro San Cayetano será la sede de una ronda de negocios que busca conectar a los diversos actores del sector productivo, comercial y de servicios del Partido. La iniciativa, organizada en conjunto con el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, ya cuenta con más de un centenar de inscritos de distintos puntos del territorio bonaerense. En conferencia de prensa la intendente María José Gentile, subrayó que este encuentro representa una oportunidad fundamental para unir al distrito con actores de toda la provincia. Estuvo acompañada por la subsecretaria de Producción, Cecilia Fusari, y el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Diego Baztarrica, quienes destacaron el potencial de estas jornadas para fortalecer los vínculos comerciales y abrir nuevos mercados.

La jornada tendrá una modalidad ágil y organizada para maximizar el tiempo de los participantes. Fusari detalló que la ronda será multisectorial y contará con la presencia de representantes de ciudades como Bahía Blanca, La Plata y San Nicolás. El sistema permite que cada participante seleccione previamente hasta 15 empresas con las que le interese vincularse, lo que resulta en una agenda personalizada de reuniones cortas de entre 10 y 15 minutos. La funcionaria instó a los empresarios locales a «perder el miedo» y aprovechar este espacio, que no solo está diseñado para captar clientes, sino también para encontrar proveedores más competitivos o establecer alianzas estratégicas. Por su parte, Diego Baztarrica valoró la experiencia como un espacio de intercambio concreto de necesidades que suele derivar en negocios a corto o largo plazo, basándose en los resultados positivos obtenidos en ediciones anteriores.

El proceso de inscripción se realiza de manera digital a través del portal oficial de la Provincia de Buenos Aires. Los interesados deben registrar a su empresa y seleccionar el evento para comenzar a gestionar sus pedidos de reunión. El día de la actividad, que se desarrollará en la intersección de las calles Libertad y Salta, cada asistente recibirá su cronograma impreso para iniciar las rondas en las mesas numeradas. Desde el municipio reiteraron que la convocatoria sigue abierta para todos los sectores productivos, con la expectativa de que esta red de contactos se convierta en una herramienta real de crecimiento para el entramado económico regional.