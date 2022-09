Robo, detenciones y accidente: Informe policial

LESIONES CULPOSAS: En circunstancias que se tratan de establecer, el ciudadano LOCATELLI TOMAS ( 19 ) se encontraba circulando por la calle A. Álvarez y al llegar a la calle Belgrano en sentido ruta 5 hacia Avenida Urquiza, pierde el control del vehículo CHEVROLET modelo CORSA dominio LRY-721, produciendo el vuelco del mismo. Presente en el lugar personal de CLYSA, procedió al traslado del mismo al nosocomio local. Revisado el conductor y acompañantes en Hospital Zonal Julio de Vedia por médico de Guardia, el mismo dictamina que LOCATELLI presenta Lesiones de carácter Leves (Salvo complicaciones) encontrándose en observación y un acompañante menor de edad presenta Lesiones de Carácter Leves. Comunicación Ayudantía Fiscal Dr. Lagomarsino Horacio, dispuso Caratula epígrafe y actuaciones de rigor. Interviene UFIN° 6 depto Judicial Mercedes.

UN APREHENDIDO CON CAPTURA ACTIVA: Personal policial procede en calle Mendoza y Mitre a la aprehensión de un MASCULINO (27) por poseer pedido activo de captura con fecha 17/07/2021 en causa caratulada Inf art 72 y 74 inc A ley 8031/73 por disposición juzgado de paz de Pigué a pedido del juzgado de paz de Pigué. El detenido fue alojado en seccional.

DAÑO – APREHENSION DE AUTOR: A raíz de un llamado al 911, policía se constituye en Agustín Alvarez al 1200 donde procede a la aprehensión de una mujer de 38 años quien momentos antes había provocado daños sobre vidrios de la vivienda propiedad de su vecina. UFI 5 ordena IPP epígrafe, notif. art. 60CPP y posterior libertad art. 161 CPP. Interviene UFI N°5 Dpto. Jcial. Mercedes.-

HURTO ESCLARECIDO – APREHENSION DE AUTOR: Fecha 26/8/22 OLIVO MARIANA BEATRIZ denunció que dos femeninas mayores de edad, habrían ingresado a la heladería de razón social “SEI TU”, ubicada en Vedia 854, donde luego de realizar una compra, la empleada constata el faltante de SEIS HELADOS, SALSAS VARIAS Y 1 teléfono celular marca MOTOROLA, modelo E7i POWER. No posee cámaras. No posee seguro. AMPLIACION 1: Pnal GTO 9 de Julio a raíz de tareas investigativas, establece la autoría del hecho y aprehensión de una mujer de 31 años y al secuestro del teléfono sustraído. Mantenida comunicación UFIyJ 3 Dpto. Jud. Mercedes, avaló lo actuado disponiendo not art.60 y demás recaudos.