Rincón literario: A mi calle: San Luis

(Por Raúl José Castronuovo)

Conozco cada grieta de tu asfalto

Y la tierra que se esconde en tus entrañas;

Fuiste el patio de juegos de mi infancia,

El llamado de mi madre… las tostadas.

El sustento familiar cada mañana,

La figura de mi padre esperanzado

Levantando muy temprano las persianas

Fuiste ruta de mi marcha hacia la escuela

Y me viste partir, adolescente,

Te extrañé en mi cuarto de estudiante,

Te besaban mis pies, alegremente

Al regreso, que anulaba las distancias.

Una vez, volví para quedarme

Flamante, mi diploma bajo el brazo,

Me llevaste por la senda del trabajo

Diste fuerzas a mis alas en su vuelo.

Conocí el amor bajo tu cielo,

Y fuiste para mi, el nido nuevo,

La cuna de mis hijos

Y el patio de sus juegos.

Testigo de tantas alegrías

Consuelo de mi llanto, cierto día.

Sos la vía por la que hoy llegan mis nietos

A pintar colores nuevos, melodías.

Esperanzas teñidas de nostalgias

Gratitud, hacia Dios por tanta Vida.

Sos mi calle, la de humilde nacimiento,

Recostada sobre vías ferroviarias

Desperezas hacia el sur, tu movimiento

Y al final, como un hito, la araucaria

Queriendo alcanzar el firmamento

Con sus ramas extendidas en plegaria.

Sos mi calle, ¡San Luis!… y sos mi vida

El resumen de mis sueños y alegrías

Vos y yo, somos un solo elemento

Compendio hecho de amor, de luchas y esperanzas

Vivencias que cien hilos entrelazan,

Sentimiento de amigos que se abrazan,

Desde siempre, y hasta el último momento.

Sintiendo las caricia de tus vientos.

Raúl José Castronuovo

Presencias. 25-01-2017

Mi padre amaba la huerta y los frutales. Los ciruelos, manzano, olivo e higueras que el plantó aún siguen dando frutos. Los años han hecho que las plantas perdieran su belleza; muchos me han dicho:¿Por que no las arrancas y pones plantas que adornen el lugar? Yo me resisto a dar este paso… las cuido cuanto puedo, recojo sus frutos, me deleito con los dulces que elaboramos. Mi padre murió hace ya, 27 años… pero está conmigo, cuando intento hacer lo que el hacía, está conmigo, los frutos me hablan de el. y yo los disfruto más.

A mi madre le gustaban las flores, en especial un rosal, que aún se conserva. Cuesta que la planta mantenga su lozanía con el paso del tiempo, pero sigue floreciendo. Mi madre murió hace 11 años, pero cada vez que llevo una rosa de su rosal hasta donde ella descansa, siento que ella se pone contenta y percibe la belleza y el perfume de esa flor.

El tiempo sigue transcurriendo… y ellos siguen estando presentes. Es mi manera de no perderlos para siempre.

De padre a hijo

No creas que mis versos, pretenden ser consejos,

Ni veas en mis palabras, recetas por vivir

¡que corto es el camino que viene de regreso

Que larga que es la senda,de aquel que va a partir!

El mundo de hoy, parece haberse convertido

En un escaparate de tonta vanidad

Se esconden los valores, en un rincón de olvido;

Se viste la mentira con traje de verdad.

Si miras adelante, habrá siempre un camino,

Dejarlo o transitarlo, será tu libertad.

Si acaso alguna piedra se cruza en tu destino

Recuerda que eres fuerte ¡tú tienes voluntad!

No creas que un tropiezo, es signo de fracaso;

Triunfar es levantarse, y volver a caminar,

No dejes que se tuerza el rumbo de tus pasos

Siguiendo por la recta, se llega hasta el final.

El sol, cuando amanece inunda con sus rayos

A todo aquel que quiera temprano despertar

La vida nos ofrece sublimes melodías;

Tan solo es necesario saberlas escuchar

No creas que mis versos pretenden ser consejos.

Ni veas en mis palabras recetas por vivir

Sucede que mis pasos ya vienen de regreso

Y tú, querido hijo…¡recien vas a partir ¡