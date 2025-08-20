20 Ago 2025
Rige prohibición de circular con carga por caminos rurales

La Municipalidad de Nueve de Julio recuerda que están vigentes las ordenanzas sobre la prohibición de circular por caminos rurales con cargas por espacio de 48 horas posteriores a las lluvias, así como la cumplimentación de las disposiciones vigentes respecto de la capacidad de cargas. De no cumplirse con estas disposiciones, se aplicarán las multas y sanciones previstas en dichas ordenanzas. Así mismo se desarrollan exhaustivos operativos de control. Es muy importante respetar estas disposiciones.

