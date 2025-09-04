4 Sep 2025
Reunión y una carta

Sociedad Rural de 9 de Julio emitió un comunicado sobre lo ocurrido en la reunión con el Ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, y otros funcionarios para abordar la crítica situación hídrica que afecta a la región.La entidad expresó su preocupación sobre la crisis del agua que amenaza la próxima siembra de cultivos de verano, así como las producciones de leche, ganadería y porcina, entre otras.
Durante el encuentro, la Sociedad Rural entregó una nota al ministro. Se acordó que, en la próxima semana, se trabajará de forma coordinada con equipos técnicos del ministerio, hidráulica, vialidad, el municipio y las instituciones gremiales de 9 de Julio para buscar posibles soluciones. El ministro se comprometió a aportar lo necesario para lograrlo. La entidad rural también destacó que no entendían por qué se estaban realizando dos reuniones simultáneas sobre el mismo tema, ya que la problemática abarca a todo el Partido de 9 de Julio. Además, le entregó una carta.

Carta Dr. Javier Rodriguez 03-09-25

 

