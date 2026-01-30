Retoma el Fútbol de Primera

Se pone en marcha nuevamente el fútbol de primera división de La Liga Nuevejuliense con la segunda ronda. Este sábado con dos partidos y el domingo completando, se renuevan las ilusiones de los 12 equipos. San Martín es el líder, en el fondo Agustín Álvarez buscará salvarse del descenso.

Abrirán el telón de la fecha 12 Naón, el último campeón y segundo del torneo a 2 unidades del Santo, ante French, que no tuvo una buena primera fase y quiere revancha.

Luego, Patricios y Libertad este sábado a las 19 hs. El Lagunero está cuarto con 19 unidades y saben que tienen que ganar para no dejar escapar oportunidades. El local tiene una buena oportunidad para sumarse al lote de arriba.

El domingo, ante seguramente un calor sofocante, jugarán La Niña y Agustín Álvarez a las 17:30 hs. El Rojo del Palomar es el último con 4 unidades y el Tricolor es el anteúltimo con 6.

A las 18 volverán a verse las caras El Fortín y Quiroga, como hace una semana cuando jugaron el postergado de la fecha 1.

El partido de la jornada será el del puntero, San Martín, que juega el clásico ante Atlético 9 de Julio desde las 19 hs.

Cerrarán San Agustín y Once Tigres a las 20 hs. El Tigre está tercero a 3 puntos del líder y quiere ser protagonista en serio en esta segunda ronda.