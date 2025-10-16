Rescatar el rol de la mujer en la ruralidad

En 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 15 de octubre de cada año como el día Internacional de las Mujeres Rurales. Por este motivo desde “Agro 9 Radio “ (Supernova 97.9) convocaron a una referente del medio como es Patricia Gorza para hablar sobre el tema. Productora agropecuaria, comprometida, disruptiva si se quiere, intensa, perseverante y combativa, Gorza sabe del papel de la mujer en el ámbito rural. Además actualmente preside la entidad Mujeres Rurales Argentinas. Una charla sobre las mujeres en el campo, algunas de la cuales, como Patricia, rodeadas por el agua.