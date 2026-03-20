Rendición incondicional

El Municipio presentó la rendición de cuentas del ejercicio 2025 con un deficit de $ 2,393,862,256,03,-.

Un informe voluminoso en donde la administración Gentile expuso gastos, uso de recursos, niveles de deuda, correspondientes a la administración municipal durante el año pasado. Todos los municipios deben entregar este informe antes del 31 de marzo,

En la sesión del próximo jueves tomará estado parlamentario y, desde ahi, habrá 60 días para que el Legislativo lo trate. Dentro de ese período, el legislativo podrá convocar a funcionarios a dar explicaciones o brindar detalles según se evalúe oportunamente. El número es contundente y preocupante. Habrá que ver donde fue cada peso, qué partidas fueron ejecutadas, cuales no.

Dentro de esos sesenta dias, el HCD deberá aprobar o desaprobar la rendición de cuentas y luego, la misma, irá al Tribunal de Cuentas que hará la propia evaluación, observaciones y eventuales sanciones.

