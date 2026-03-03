Reciclables: Sin recolección en Zona 2



La Municipalidad de Nueve de Julio advirtió que debido a fallas logísticas no especificadas, la recolección de materiales reciclables en el sector denominado Zona 2 presentará demoras y afectaciones por tiempo indeterminado. El área afectada comprende el cuadrante delimitado por las calles Fangio, Agustín Álvarez, Eva Perón y el Acceso Perón.

La recomendación oficial es evitar sacar las bolsas de reciclables a la calle hasta nuevo aviso. Asimismo, se ha pedido a aquellos vecinos que ya hayan dispuesto sus residuos en la vereda que los retiren de forma preventiva para evitar que la acumulación afecte la limpieza y el orden estético de la ciudad.

Desde la intendencia señalaron que los equipos técnicos ya se encuentran trabajando para resolver los inconvenientes y restablecer el cronograma habitual a la mayor brevedad posible.

