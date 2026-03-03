Reacciones al discurso de la Intendente



Los concejales de la oposición, Ignacio Palacios y María Elena Defunchio analizaron en ‘Temprano para todo’ (Supernova 97.9) el discurso de la intendenta María José Gentile, al inaugurar el período de sesiones ordinarias 2026.

Ambos se refirieron a lo que para ellos tiene que ver con el déficit del servicio de alumbrado y la tasa que se cobra por el, ya que la jefa comunal expresó que “ni siquiera llegamos a cubrir el costo del servicio. Tenemos un déficit mensual de entre 15 y18 millones de pesos”.

La situación del basural no pasó por alto en el examen de los concejales y el “falso diálogo propuesto” (Palacios).

Defunchio puntualizó sus observaciones en él tránsito y la falta de una política de vivienda. Y ambos coincidieron en que “la gestión ignora a las localidades y culpa a otros; siempre la culpa es el otro”.