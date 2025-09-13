Rastelli: “La plata está”

El Ingeniero hidráulico Marcelo Rastelli brindó una detallada charla técnica sobre la últimamente muy mencionada obra del rio Salado. Lo hizo en el marco de la jornada organizada por Sociedad Rural Argentina en nuestra ciudad. En diálogo con “Agro 9 Radio”, Rastelli explicó la actualidad de la obra, lo realizado y lo que falta. Aclaró que “no es una varita mágica que impedirá la inundación” sino que “reducitá el tiempo de afectación”. Y, sobre todo, que la plata está.