Quiroga bajo agua

La lluvias de las últimas horas terminaron por colapsar la localidad de Quiroga. El agua caida, casi 100mm, sin desagues y ya sin drenajes, se acumula y, tal como dijo un vecino, “nos llenamos de agua”. No absorbe ni corre. Una situación que se veía venir. Vecinos de esta localidad y de otras lo venian anticipando. Evidentemente, nadie los escuchó, nadie los tomó en serio. Será porque, como dijo un ex intendente: “Quiroga queda lejos”. Quizás esta frase tristemente célebre, sea la explicación. Quizás por eso es que sus reclamos no se escuchan.

Atención autoridades en funciones y candidatos: esto los interpela. Los vecinos no olvidan. Y en las redes está el termómetro que marca la temperatura de la situación, como lo que compartió la vecina quiroguense Nora Ledesma en su cuenta de Facebook: “Se solicita a todos los políticos que pretenden se los vote el próximo domingo que vengan HOY, AHORA a repartir boletas y conversar con la gente. Verán la realidad de un pueblo que si se queja es porque la situación supera las palabras. Porque Quiroga, aunque a veces está lejos , equidista a la ciudad cabecera cuando toca ir. Y las cosas contadas son distintas .Y el ojo de cada uno ve lo que quiere. Los que quieran, del color que sean, vengan hoy. Vean las calles inundadas, la gente con los patios llenos de agua, los caminos cortados. Y donde están las goteras!!”