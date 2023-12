¿Qué pasa cuando comes huevo? 5 cosas que muchos desconocen

Comer huevo ha sido todo un debate por mucho tiempo, principalmente por su contenido de colesterol. Sin embargo, las últimas investigaciones han apuntado a que el efecto de los huevos en los niveles de colesterol en sangre no es el que se pensaba, y que este alimento puede aportar increíbles beneficios para la salud. No obstante, algunos de estos beneficios son desconocidos. Pero, ¿Qué pasa si como huevo? ¿Cuáles son los beneficios de comer huevo? ¿Qué tan bueno es comer huevo todos los días? He aquí algunos de los beneficios de incluir huevo en la dieta que muchos no se imaginan, pero que la ciencia ha comprobado.