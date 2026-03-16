Punta Navone



Fundamental el logro obtenido por Mariano Navone al consagrarse campeón del Challenger 175 de Cap Cana, en República Dominicana. El triunfo no solo representa un nuevo trofeo para sus vitrinas, sino que marca su primera victoria profesional sobre superficies duras, un terreno históricamente esquivo para el nuevejuliense y para los argentinos en general. En una peleada final, Navone se impuso al italiano Mattia Bellucci por 7-5 y 6-4. Fue el broche de oro de una semana en la que el argentino demostró una evolución táctica significativa bajo el ala protectora de su nuevo entrenador, Alberto «Luli» Mancini.

Si bien el polvo de ladrillo es la superficie habitual del nuevejuliense, el triunfo tiene un punto extra por la adaptación de su juego a la velocidad y el pìque de la bola en el cemento caribeño. Venia con el desgaste físico propio de una batalla como fue la semifinal de casi tres horas contra el belga Alexander Blockx, pero la confianza y el espíritu renovados fueron el combustible extra para que la semana de hoy arranque con el nombre de Mariano Navone al lado del puesto 60 del ranking de la ATP gracias a al nuevo título.

Tras un inicio de temporada 2026 irregular, Navone decidió regresar al circuito Challenger para recuperar sensaciones. La apuesta fue acertada. Con el triunfo, deja en claro que su tenis tiene la versatilidad necesaria para competir en todas las superficies. La victoria en República Dominicana también subraya la importancia de su alianza con Mancini. La experiencia del ex capitán de Copa Davis parece haberle otorgado a Navone una mayor fortaleza mental y herramientas técnicas para acortar los puntos, una necesidad cuando no se compite en la lentitud del polvo de ladrillo. Lo que antes era una debilidad, el sol caribeño lo transformó en una prometedora realidad que deberá confirmar en el glamoro torneo de Miami.