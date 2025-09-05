5 Sep 2025
12.8 C
Nueve de Julio
Buscar
Locales

PROVIJO: Espacios de reflexión

La secretaría de Desarrollo Comunitario sigue desarrollando el programa PROVIJO, una inciativa que busca generar instancias de diálogo y participación en las escuelas del distrito.

En el marco del Proyecto de Buen Trato y Salud Mental, esta semana se realizaron encuentros en la Escuela Secundaria N°13, donde participaron estudiantes, docentes y familias de 1° y 2° año.

El objetivo de la propuesta es crear espacios de reflexión y debate en torno a temáticas vinculadas al buen trato y la salud mental. Fomentar la escucha activa y la construcción colectiva de herramientas que fortalezcan la vida escolar y comunitaria.

Últimas noticias

Regionalesadmin -

Milei rompió la veda electoral y apuntó contra el periodismo

El presidente de la Nación, Javier Milei, rompió este viernes la veda electoral, al apuntar contra el periodismo por...

Noticias relacionadas

YRIGOYEN 860, 9 DE JULIO, BS AS
Tel: (02317) 15461378

[email protected]
[email protected]
[email protected]

Suscribite

Recibe diariamente las noticias más importantes de Semanario Extra