PROVIJO: Espacios de reflexión

La secretaría de Desarrollo Comunitario sigue desarrollando el programa PROVIJO, una inciativa que busca generar instancias de diálogo y participación en las escuelas del distrito.

En el marco del Proyecto de Buen Trato y Salud Mental, esta semana se realizaron encuentros en la Escuela Secundaria N°13, donde participaron estudiantes, docentes y familias de 1° y 2° año.

El objetivo de la propuesta es crear espacios de reflexión y debate en torno a temáticas vinculadas al buen trato y la salud mental. Fomentar la escucha activa y la construcción colectiva de herramientas que fortalezcan la vida escolar y comunitaria.