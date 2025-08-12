Presentación oficial de la lista vecinal

La Unión Vecinal Valores Republicanos hizo la presentación en sociedad de sus candidatos. Fue en la tarde del lunes en el salón del Centro de Jubilados. Un evento íntimo enmarcado en las premisas del espacio basadas en el trabajo y la presencia en barrios y localidades. Rosana Asensio y Marcelo La Rotonda, encabezan la lista de candidatos a concejales, y Luis González, que va como Consjero escolar, expresaron las bases y objetivos que los llevan a presentarse en la elección del próximo 7 de septiembre.

Sin anuncios pomposos, en un marco austero, los integrantes de Valores Republicanos expresaron que no tienen bandera política, buscan ser la voz del ciudadano para conocer motivos o razones de los problemas que aquejan a la comunidad y proponer las eventuales soluciones. Además exigieron conocer el estado y destino del dinero público, y buscar más presencia del estado municipal en localidades y barrios, el fortalecimiento de la entidades intermedias, reforzar salud y educación y acercar a los ciudadanos nuevamente a que se involucren en política. Promesas, cero. Trabajo, mucho.

La lista 1008 tiene como candidatos a concejales a Rosana Asensio, Marcelo La Rotonda, Rocío Tuñón, Raúl Maldonado, Claudia De Césare, Gianfranco Stadelman, María Alejandra Bracco, Agustín Legnoverde y Alejandra Giussani. Los candidatos al Consejo Escolar son Luis González, María Belén Asensio y Marcelo Basile.