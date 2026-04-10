Preparativos para «Sazón»



Comenzaron los preparativos para la tercera edición de «Sazón». Las autoridades locales dispusieron un operativo de tránsito que afecta el corazón de la ciudad. La avenida Mitre, en el tramo comprendido entre las calles Robbio e Hipólito Yrigoyen, permanecerá cerrada a la circulación vehicular desde la tarde de este viernes hasta la finalización del evento el domingo por la noche.

«Sazón» comenzará este sábado 11 de abril desde el mediodía y se extenderá hasta la medianoche, mientras que el domingo la actividad se concentrará entre las 12:00 y las 22:00 horas. El objetivo central de la organización es ofrecer una vidriera a los emprendedores, comercios e instituciones del distrito, permitiendo que los asistentes descubran la diversidad culinaria de la región en un formato de paseo familiar.



Además de los puestos de comida y la presencia de artesanos, la Dirección de Cultura ha diseñado una programación artística que apuesta fuertemente por el talento regional.

El sábado, desde las 19 horas, se presentarán Orquesta 9 de Julio, Alma Pampa, La Clave Cumbiera y Super Caravana. El domingo la actividad en el escenario arrancará a las 17

con la Banda Municipal “Jesús Abel Blanco”, Noche de Luna, La Big Band y el cierre con La Mily Folclore.