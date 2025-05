Preocupante segunda reunión entre productores y autoridades

En otra noche caliente, se llevó a cabo la segunda reunión entre productores rurales, docentes, vecinos de las localidades que se ven afectados por la inundación, y concejales, autoridades de entidades intermedias y, como se habia pedido en la reunión anterior, la presencia de la Intendente Maria José Gentile y el Secretario de Obras y Servicios Públicos Juan Pablo Boufflet.

Un salón Blanco colmado que fue testigo de los reclamos por la falta de reacción del Ejecutivo a once semanas de haber entrado el agua al distrito. La sensación general fue la falta de conexión con la realidad de la Intendente con la gravedad de la situación, su preocupación por seguir cobrando la Tasa de Red Vial lo cual, claramente, enfureció a mas de uno de los presentes, con algun reclamo puntual. El que tampoco convenció ni la pasó mejor fue Boufflet que empieza a estar apuntado por los afectados, incluso se escuchó más de un «renunciá».

La ausencia de Sebastián Malis, Presidente del HCD, no pasó desapercibida. Estuvo en La Plata en una reunión de su espacio político. Otra disociación con la realidad.

La intendente quedó muy expuesta cuando se le planteó el plan de contingencia ante una emrgencia en ámbito rural anegado, dijo tener todo armado con los bomberos del distrito. Pero, apareció el Jefe de Bomberos de Dudignac contradiciendo a Gentile, que nunca los habia llamado. Ahi ella mencionó que los Bomberos de 9 de Julio no se van a negar a utilizar el camión Unimog. Una improvisación muy expuesta.

La productora Patricia Gorza presentó a Sol Ormaechea, que presidió la reunión en lugar de Malis, una nota con 250 firmas de productores para constituir una Comisión Investigadora sobre el uso de la Tasa de Red Vial del 2019 a la fecha. Esto, segun cuentan, causo mucha sorpresa entre las autoridades.

Los productores y afectados se fueron sin respuestas pero con la sensación de que las autoridades no tienen idea de la situación. Con dos reuniones y estos resultados, no sería raro que a partir de ahora los reclamos se hagan de otra manera. Incluso en sede Judicial.