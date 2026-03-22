Por Redacción Extra Digital



Esta semana, Walter Torres, hombre multifacético si los hay, nos envió estas imágenes de la laguna del parque General San Martín de nuestra ciudad en gran parte cubierta por un, cada vez más extenso, manto verde. Y una pregunta: Perdimos la laguna?

Como sabe que hay acceso directo con Jorge Rumi, expresó que le gustaria saber la opinión de este apasionado por la naturaleza, que ademas fue funcionario de Espacios Verdes y tiene un enorme conocimiento que, lamentablemente, no lo aprovechan. Pero nosotros sí. Por eso, le pedimos a JR que, en base a las imágenes que le enviamos, nos diera su explicación técnica y qué habría que hacer con este tema.

Rumi explicó que la planta que cubre gran parte de la laguna es el repollito de agua, una especie de amplia distribución mundial. Es flotante, con raíces colgantes, suspendidas por debajo de la superficie del agua. Las hojas tiene una suerte de pelos que retienen el aire y asi aumenta la flotabilidad de la planta. “En pequeñas cantidades son beneficiosas para el medio ambiente, porque purifican el agua, retienen metales pesados, brindan refugio para peces pequeños, además de ayudar a oxigenar el agua”, detalla el ex guardaparque a la hora de mencionar los beneficios.

Por otro lado, los problemas aparecen cuando crece demasiado. La rápida reproducción es una caracteristica de esta especie: “Desde el centro van saliendo hijos, en un crecimiento geométrico. En esta etapa empiezan a ser perjudiciales porque es cuando se invierten los procesos. Cubren la superficie del agua, impiden el paso de la luz para la flora sumergida la cual termina muriendo por no poder hacer el proceso de fotosíntesis. Tambien consumen el oxigeno y matan la fauna, peces pequeños y eventualmente otras especies más grandes”.

Lo que ocurre en la laguna del parque local se llama Pantanización o eutroficacion lacunar. Y Jorge Rumi deja un consejo en base a la experiencia: “ Aca hay antecedentes de esta problemática, que no se la atendió en el momento adecuado, y hubo que invertir dinero importante en un catamarán que empujaba los repollitos hacia la costa, ahi una retro las sacaba y se acumulaban en un camino para que escurriesen el agua y luego en caminones reirada. Espero que se tomen medidas en el corto plazo antes que sea demasiado tarde, si no, calculo que en poco tiempo más se habrá extendido de manera grave”. Si ello ocurre la pregunta inicial de Walter Torres se convertirá en una triste afirmación.

Agradecimiento a Walter Torres por los videos y fotos