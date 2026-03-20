Pequeño gran campeón

Francesco Rampone, junto a su compañero Salvador Justo (oriundo de Roque Pérez), salió campeón del Torneo de Padel para Menores Sub 12 , que se llevó a cabo en Catamarca el último fin de semana y que forma parte de un circuito organizado por la Asociación de Pádel Argentino (APA). Además, ambos compitieron juntos en la categoría Sub 14 “B” y alcanzaron los cuartos de final. Tras semejante logro, el campeón se acercó al estudio de Supernova 97.9 para dialogar en “Supernova Deportivo”.

Durante el torneo, con la ayuda de su padre, transmitió los partidos por Instagram, ya que desde la organización no pasaban su partido por ningún medio. El lunes, al llegar a 9 de Julio, fue recibido por muchos amigos y familiares con los que luego fue a festejar. De cara al futuro cercano, Rampone buscará seguir sumando triunfos en los torneos de APA, para avanzar en el ranking (está en el puesto 15). Se está preparando con el entrenador Agustín Tévez, en las canchas de Deluxe Pádel.