PCR y su importancia para la sanidad del rodeo

El médico veterinario Julio César Caione, titular de Laboratorio 9 de Julio, estuvo en “Agro 9 Radio” y explicó la importancia de la técnica de PCR (Reacción en cadena de la Polimerasa) para una eventual detección de enfermedades venéreas en ganado vacuno. Técnica que ya están aplicando en su laboratorio, que es centro de referencia a nivel nacional en materia de análisis veterinario.

El PCR tiene la ventaja que los patógenos pueden ser detectados tan pronto como se ha producido la infección y – consecuentemente el patógeno estará presente en la muestra tomada, incluso antes de que los animales infectados muestren signos clínicos. Rápido y efectivo, permite identificar animales que son portadores de una enfermedad, controlando la propagación en el rodeo. Sirve para diferentes objetivos como detección de bacterias, Identificación de tipo de virus, control de parásitos: Diagnóstico de enfermedades parasitarias en bovinos. Y, por supuesto, un análisis general de la salud de rodeo. Caione contó todos los detalles de esta técnica crucial en este período del año para la sanidad bovina.