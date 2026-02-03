PBA: 70 nuevos escribanos, 9 de Julio incluído



El nombramiento de 70 nuevos escribanos en la provincia de Buenos Aires marca el fin de una parálisis administrativa que se extendió durante más de una década. Esta decisión, formalizada mediante una resolución firmada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, busca regularizar la situación del notariado en 49 distritos bonaerenses donde la falta de titulares en los registros había generado un vacío institucional persistente.

La medida responde a una deuda histórica con el sector, ya que el último proceso de designación de esta magnitud se remontaba a concursos realizados en 2012 y cuyas últimas firmas ministeriales databan de 2015. Desde entonces, la cobertura de vacantes había quedado supeditada a mecanismos provisionales o, en muchos casos, simplemente había permanecido sin resolución, afectando la celeridad de los trámites de escrituración y la seguridad jurídica en diversas localidades del interior y el conurbano.

El acto oficial contó con la participación del presidente del Colegio de Escribanos de la provincia, Guillermo Longhi, quien destacó la importancia de este paso para garantizar el acceso de la población a los servicios notariales. La designación de estos profesionales, que superaron los exámenes de oposición y antecedentes correspondientes al XXX Concurso para la provisión de titularidades, representa una renovación necesaria en una función delegada por el Estado para dar fe pública.

Más allá de los nombramientos inmediatos, las autoridades provinciales confirmaron que este es el primer paso de un plan más ambicioso para modernizar el sistema. Se prevé una modificación integral en el sistema de concursos con el objetivo de agilizar los plazos y evitar que vuelvan a producirse interrupciones tan prolongadas en el futuro. La intención es establecer un cronograma regular que permita cubrir las vacantes de manera automática a medida que se produzcan, asegurando que cada distrito cuente con la cantidad de notarios necesaria según su densidad poblacional.

Este fortalecimiento del sistema notarial se produce en un contexto donde la demanda de regularización dominial y seguridad en las transacciones inmobiliarias ha crecido significativamente. Con la incorporación de estos 70 nuevos titulares, el gobierno provincial apuesta a descentralizar el servicio y facilitar que los ciudadanos puedan realizar gestiones fundamentales cerca de sus hogares, eliminando los cuellos de botella administrativos que afectaban a casi medio centenar de municipios.