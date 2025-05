Patricia Gorza: «Los productores afectados nos sentimos completamente abandonados»

Así lo expresó la productora agropecuaria en una entrevista en el programa «Zona Cero» (Suma Play) en base a las respuestas obtenidas a todo nivel después de transitar once semanas de una situación que no parece aflojar. Con la red vial de la zona colapsada, la imposibilidad de sacar la cosecha, un clima con días más cortos y el «humor rural» que no es el mejor. Además un anticipo de lo que espera en la reunión del jueves próximo entre productores, docentes, vecinos de las localidades afectadas, autoridades del legislativo y, se espera, la presencia de la Intendente Gentile y el Secretario de Obras y Servicios Públicos Juan Pablo Boufflet.