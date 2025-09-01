1 Sep 2025
Patricia Gorza: “Lo que se ve ahora es los que advertimos hace seis meses”

Las lluvias del último fin de semana dejaron a casi todas las localidades del partido de 9 de Julio, no solo con campos anegados, sino con caminos absolutamente intransitables y familias y trabajadores del sector afectadas mientras son constantes los reclamos por obras de desagüe que no obtienen respuestas de los funcionarios. Patricia Gorza, productora e integrante de la filial 9 de Julio de la Federación Agraria expresó en ‘Temprano para Todo’ (Supernova 97.9) lo que viene repitiendo desde el inicio de la emergencia, una situación que se debe corregir pero que no se corrige. Anticipa que «esto es solo la punta del iceberg» ante la llegada de una primavera que se pronostica lluviosa: “las cosas se pondrán más feas de lo que ya están” y anticipa “hay que preparase no solo operativa, sino psicológicamente”. Gorza hace ostensible su impotencia y desilusiones acusando a todos los niveles de decisión y confiesa amargamente que “recién ayer parece que hubo gente que se enteró que 9 de Julio está inundado”.

Mesa de la filial 9 de Julio de la Federación Agraria; abajo a la derecha Patricia Gorza.

